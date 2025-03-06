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Израиль

Полиция Израиля пополнит запасы "скунса"

Полиция
время публикации: 06 марта 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 07:44
Полиция Израиля пополнит запасы "скунса"
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Полиция Израиля получила разрешение на покупку без проведения тендера до 100 кубометров дурнопахнущей жидкости "скунс" ("буаш"), применяемой для разгона демонстраций, на сумму около 1 миллиона шекелей.

Согласно запросу, поданному полицией в комиссию по освобождению от тендера, на текущий момент полиция располагает 70 кубометрами "скунса", тогда как "стандарт военного времени требует наличия 100 кубометров".

Дурнопахнущая жидкость, разработанная компанией "Одортек", поступила в распоряжение полиции в 2008 году. По свидетельству тех, кому пришлось с ней столкнуться, она "пахнет хуже, чем сточные воды, и напоминает о разложившемся трупе".

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