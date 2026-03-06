ВВС ЦАХАЛа опубликовали видео, снятое в кабине истребителя, пролетающего над Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 17:26
Военно-воздушные силы ЦАХАЛа опубликовали видео, снятое в кабине истребителя, пролетающего над Ираном.
"Мы, пилоты и штурманы ВВС Израиля, в данный момент находимся в небе Тегерана, направляясь для нанесения ударов по исторически важным целям", – говорит пилот.
"Мы продолжаем сражаться, как того требует ситуация, круглосуточно, и постоянно чувствуем вашу поддержку. Желаем вам, граждане Израиля, безопасного и спокойного шабата", – добавляет он.