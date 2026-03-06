x
06 марта 2026
|
последняя новость: 18:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 18:26
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ливане нанесен удар по офису главы финансового подразделения ХАМАСа

Ливан
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 06 марта 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 17:13
В Ливане нанесен удар по офису главы финансового подразделения ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ШАБАК и ЦАХАЛа сообщили, что в Ливане нанесен удар по офису главы финансового подразделения ХАМАСа.

"Из этого секретного офиса осуществляет свою деятельность глава финансового подразделения Иссам Хашан", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что "на протяжении всей войны и вплоть до сегодняшних дней данное подразделение занималось сбором сотен миллионов долларов по всему миру для террористической организации".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook