ШАБАК и ЦАХАЛа сообщили, что в Ливане нанесен удар по офису главы финансового подразделения ХАМАСа.

"Из этого секретного офиса осуществляет свою деятельность глава финансового подразделения Иссам Хашан", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что "на протяжении всей войны и вплоть до сегодняшних дней данное подразделение занималось сбором сотен миллионов долларов по всему миру для террористической организации".