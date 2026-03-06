В Ливане нанесен удар по офису главы финансового подразделения ХАМАСа
время публикации: 06 марта 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 17:13
ШАБАК и ЦАХАЛа сообщили, что в Ливане нанесен удар по офису главы финансового подразделения ХАМАСа.
"Из этого секретного офиса осуществляет свою деятельность глава финансового подразделения Иссам Хашан", – сказано в сообщении.
Также отмечено, что "на протяжении всей войны и вплоть до сегодняшних дней данное подразделение занималось сбором сотен миллионов долларов по всему миру для террористической организации".