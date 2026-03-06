ВВС ЦАХАЛа в течение дня атаковали более 400 целей на западе Ирана
время публикации: 06 марта 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 19:54
ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на западе Ирана. В течение дня были атакованы более 400 объектов.
Среди пораженных целей – пусковые установки баллистических ракет и склады БПЛА.
В ходе атак беспилотник ВВС ЦАХАЛа идентифицировал грузовик, перевозивший мобильную систему ПВО из района Шахруд в другой район Ирана. Грузовик был атакован, система ПВО уничтожена.