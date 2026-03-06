x
06 марта 2026
|
последняя новость: 19:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 19:49
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа в течение дня атаковали более 400 целей на западе Ирана

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 марта 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 19:54
ВВС ЦАХАЛа в течение дня атаковали более 400 целей на западе Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на западе Ирана. В течение дня были атакованы более 400 объектов.

Среди пораженных целей – пусковые установки баллистических ракет и склады БПЛА.

В ходе атак беспилотник ВВС ЦАХАЛа идентифицировал грузовик, перевозивший мобильную систему ПВО из района Шахруд в другой район Ирана. Грузовик был атакован, система ПВО уничтожена.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook