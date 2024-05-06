x
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2024
|
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликованы имена еще четырех участников церемонии зажжения факелов

время публикации: 06 мая 2024 г., 21:32 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 21:32
Опубликованы имена еще четырех участников церемонии зажжения факелов
Flash90. Фото: А.Паруш

Министр транспорта Мири Регев, отвечающая за официальные церемонии Дня Независимости, опубликовала имена тех, кто понесет еще один факел на церемонии зажжения факелов.

Факел "Победа духа" понесут трое представителей музыкальной индустрии, "занимавшиеся поднятием морального духа" населения и солдат во время войны – Иври Лидер, Равив Канар и Хаим Улиэль.

Вместе с ними факел зажжет Ирис Хаим, мать похищенного террористами и застреленного по ошибке солдатами ЦАХАЛа Йотама Хаима, после трагического инцидента записавшая видеообращение к солдатам. Еще одним факелоносцем для этого факела объявлен 95-летний боец подпольной организации ЛЕХИ Эзра Яхин.

Напомним, что ранее были опубликованы имена тех, кто зажжет факела от имени служб безопасности, спасательных служб, проявивших героизм гражданских лиц, и членов отрядов самообороны.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 03 мая 2024

Раввин, спасавший жителей Офакима 7 октября, зажжет факел в День Независимости
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024

Начата публикация имен участников традиционной церемонии зажжения факелов