Опубликованы имена еще четырех участников церемонии зажжения факелов

Министр транспорта Мири Регев, отвечающая за официальные церемонии Дня Независимости, опубликовала имена тех, кто понесет еще один факел на церемонии зажжения факелов.

Факел "Победа духа" понесут трое представителей музыкальной индустрии, "занимавшиеся поднятием морального духа" населения и солдат во время войны – Иври Лидер, Равив Канар и Хаим Улиэль.

Вместе с ними факел зажжет Ирис Хаим, мать похищенного террористами и застреленного по ошибке солдатами ЦАХАЛа Йотама Хаима, после трагического инцидента записавшая видеообращение к солдатам. Еще одним факелоносцем для этого факела объявлен 95-летний боец подпольной организации ЛЕХИ Эзра Яхин.

Напомним, что ранее были опубликованы имена тех, кто зажжет факела от имени служб безопасности, спасательных служб, проявивших героизм гражданских лиц, и членов отрядов самообороны.