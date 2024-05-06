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Израиль

ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по Рафаху и после заявления ХАМАСа о готовности к сделке

время публикации: 06 мая 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 21:31
ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по Рафаху и после заявления ХАМАСа о готовности к сделке
Abed Rahim Khatib/Flash90

Источники в секторе Газы сообщают, что самолеты ЦАХАЛа продолжают атаковать цели в Рафахе (Рафиахе) и после того, как ХАМАС объявил о готовности к сделке с Израилем.

Атакуемые цели находятся, главным образом, в восточных кварталах Рафаха, из которых 6 мая ЦАХАЛ начал эвакуировать жителей.

На брифинге в Тель-Авиве пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль со всей серьезностью изучает ответ ХАМАСа и ищет любую возможность для того, чтобы вернуть похищенных. При этом он подчеркнул, что одновременно с этим ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы и не намерен останавливаться. Он сообщил, что в течение дня самолеты военно-воздушных сил атаковали более 50 объектов террористической инфраструктуры в районе Рафаха.

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