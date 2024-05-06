ЦАХАЛ начинает эвакуацию жителей Рафиаха

Утром в понедельник, 6 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции по эвакуации жителей города Рафиах (Рафах) на юге Газы, где, по оценкам ООН, находятся около 1,4 млн граждан – как местных жителей, так и беженцев из других районов сектора. Эвакуация осуществляется с целью проведения в дальнейшем масштабной военной операции в южной части сектора Газы.

План эвакуации: видео ЦАХАЛа

Согласно представленному плану, сначала будут эвакуированы жители восточных пригородов Рафиаха. Им будет предложено перебраться во временный лагерь беженцев в гуманитарной зоне Мауаси, в районе Хан-Юниса.

В официальном объявлении ЦАХАЛа сказано: "ЦАХАЛ расширяет гуманитарную зону в Мауаси и призывает население временно эвакуироваться из восточных кварталов Рафиаха в расширенную гуманитарную зону. Расширенная гуманитарная зона включает в себя полевые госпитали, палатки и увеличенное количество продовольствия, воды, медикаментов и других предметов снабжения. Наряду с этим, в сотрудничестве с международными организациями и другими странами ЦАХАЛ обеспечивает расширение объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор. В соответствии с одобрением политического руководства ЦАХАЛ призывает население, находящееся под контролем ХАМАСа, временно эвакуироваться из восточных кварталов Рафиаха в расширенное гуманитарное пространство. Этот вопрос будет решаться постепенно в соответствии с текущими оценками ситуации, которые будут проводиться постоянно". Призывы к эвакуации будут распространяться посредством листовок, SMS-сообщений, телефонных звонков и сообщений в СМИ на арабском языке.

Отметим, что в последние дни ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в Рафиахе, а артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели к востоку от города.

По данным армейской разведки, в Рафиахе находятся четыре батальона "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и силы других террористических группировок.

Ранее не исключалось, что военный кабинет Израиля отложит проведение операции в Рафиахе, если переговоры с ХАМАСом позволят достичь сделки, которая бы привела к освобождению многих заложников, удерживаемых террористами в секторе Газы.

СМИ сообщали, что Израиль закупил десятки тысяч палаток для гражданских лиц, которых он намерен эвакуировать из Рафиаха перед началом военной операции.

Американское издание Wall Street Journal писало со ссылкой на египетских чиновников, проинформированных о планах Израиля, что готовится переселение мирных жителей из Рафиаха в близлежащий Хан-Юнис и другие районы. В Каире исходили из того, что операция по эвакуации жителей Рафиаха продлится две-три недели и будет проводиться в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты. При этом ожидается, что боевые действия в Рафахе продлятся не менее шести недель.