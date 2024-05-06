58-летний Рауф Шмаилов из Тель-Авива обвиняется в убийстве 36-летней Марины Малиновской

Прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 58-летнего Рауфа Шмаилова: он обвиняется в убийстве 36-летней Марины Малиновской, совершенном около полутора месяцев назад. Стоит отметить, что в различных публикациях пресс-службы полиции и прокуратуры указан разный возраст погибшей: 30 лет, 32 года, 36 лет. По всей видимости, это связано с отсутствием у Малиновской документов.

По данным обвинительного заключения, тело Марины со следами насилия и ножевыми ранениями было обнаружено на улице между двумя домами в тель-авивском районе Шхунат а-Тиква. Тело было завернуто в одеяло. Перед смертью Марина Малиновская была сильно избита и изнасилована.

По данным обвинительного заключения, Малиновская и Шмаилов были знакомы с 2022 года, она иногда приходила в его квартиру и прибирала в ней. Рауф Шмаилов неоднократно избивал женщину, насиловал ее, и она неоднократно подавала жалобы в полицию.

В связи с тем, что в Израиле Марина Малиновская находилась нелегально, она не сотрудничала с полицией в расследовании нападений на нее. В больницах, куда Марина попадала после особо жестоких нападений, она называлась разными именами, и эти нападения также не расследовались.

В полиции признали, что за последние несколько лет Марина Малиновская трижды подавала жалобы на Рауфа Шмаилова. После того, как между двумя домами в районе Атиква на юге Тель-Авива было найдено тело Марины, следствие по ее жалобам было возобновлено.

В июне 2022 года Малиновская подала против Шмаилова жалобу в полицию, обвинив его в нападении и изнасиловании с причинением телесных повреждений, в октябре 2023 года она подавала жалобу, обвиняя Шмаилова в угрозах, нападении, изнасиловании и причинении телесных повреждений, и последняя жалоба была подана 5 января 2024 года, когда Малиновская обвинила Шмаилова в нападении, незаконном лишении свободы, изнасиловании и содомии. Каждый раз после получения жалоб полиция задерживала Рауфа Шмаилова, а затем отпускала, закрывая дела против него.

Марина Малиновская большую часть своей жизни провела в Украине, она прибыла в Израиль три года назад, во время пандемии коронавируса. По словам социальной работницы, познакомившейся с женщиной в больнице, Марина была жертвой торговцев живым товаром: при прохождении пограничного контроля она сказала, что приехала в гости к друзьям. Сразу после того, как она оказалась в Израиле, у Марины отняли ее паспорт и удостоверение личности и принудили заниматься проституцией.

Малиновская жила с разными мужчинами, в обмен на жилье и еду убирала, готовила и занималась с ними сексом. У нее не было ни своих денег, ни своего имущества – ее жизнью управляли эти мужчины. Она неоднократно попадала в больницы со следами насилия, переломами, иногда поступала в отделение неотложной помощи со следами изнасилования. Но поскольку у нее не было удостоверения личности, и она называла разные имена при записи, до самой ее гибели воедино этот страшный пазл никто не сложил.