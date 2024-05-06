x
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2024
|
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Аялон, полиция проводит задержания

время публикации: 06 мая 2024 г., 23:49 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 23:53
В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Аялон, полиция проводит задержания
Chaim Goldberg/Flash90

Демонстранты, выступающие в поддержку семей похищенных и требующие заключения сделки с ХАМАСом ради освобождения похищенных, спустились на шоссе Аялон в районе развязки Шалом и перекрыли его.

Для наведения порядка задействована конная полиция.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании трех человек за нарушение общественного порядка. Полицейские также выписывают штрафы участникам протеста за создание препятствий движению транспорта.

Демонстрации в поддержку сделки с ХАМАСом проходят в Иерусалиме, Хайфе, а также в других городах. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Хайфе задержаны двое участников демонстрации.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2024

СМИ: ХАМАС уведомил посредников о своем согласии на "сделку с Израилем"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2024

Сделка с ХАМАСом: первые комментарии израильской и палестинской стороны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2024

213-й день войны в Израиле. Хронология событий