В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Аялон, полиция проводит задержания

Демонстранты, выступающие в поддержку семей похищенных и требующие заключения сделки с ХАМАСом ради освобождения похищенных, спустились на шоссе Аялон в районе развязки Шалом и перекрыли его.

Для наведения порядка задействована конная полиция.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании трех человек за нарушение общественного порядка. Полицейские также выписывают штрафы участникам протеста за создание препятствий движению транспорта.

Демонстрации в поддержку сделки с ХАМАСом проходят в Иерусалиме, Хайфе, а также в других городах. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Хайфе задержаны двое участников демонстрации.