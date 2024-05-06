Сделка с ХАМАСом: первые комментарии израильской и палестинской стороны

Израильские представители заявляют, что изучают сделанное ХАМАСом предложение, однако на данном этапе нет ясности в вопросе, идет ли речь о принятии террористами инициативы, выдвинутой Египтом и согласованной с Израилем, или же это принципиально новый документ.

Агентство Reuters цитирует информированный израильский источник, по словам которого, речь идет о "смягченном варианте" инициативы от 27 апреля. По его словам, на протяжении последних дней это предложение обсуждалось лидерами ХАМАСа и катарскими посредниками.

Ynet цитирует другой израильский источник, отмечающий, что в тексте есть требование полного прекращения военных действий, и это требование для Израиля неприемлемо. "ХАМАС не готов отказаться от требования полностью прекратить военные действия. Мы продолжаем подготовку к операции в Рафиахе", – заявил источник.

Источник в ХАМАСе сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что соглашение, представленное посредниками, содержит пункты о полном прекращении боевых действий и снятии блокады с сектора Газы. Собеседник телеканала отметил, что исправления были включены в текст соглашение под гарантии США.

Заместитель главы ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что освобождение похищенных солдат будет проведено на последнем этапе сделки, после того, как будет установлено постоянное прекращение огня. Сообщил и о том, что предложение предусматривает полный вывод израильской армии из сектора Газы.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил уверенность, что речь идет об очередной уловке террористов. Он призвал ответить ХАМАСу, отдав приказ о начале операции в Газе. Министр по связям с диаспорой Амитай Шикли был более лаконичен, нецензурно послав ХАМАС. "FCK HMS", – написал он.

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал правительство немедленно отправить делегацию в Каир, чтобы вернуть похищенных, а не публиковать несколько противоречивых заявлений для прессы. Штаб семей похищенных приветствовал решение ХАМАСа и призвала правительство Израиля на деле продемонстрировать приверженность возвращению израильтян.

Приветствовал заявление ХАМАСа и председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас. Он выразил надежду, что Израиль примет условия соглашения, и призвал международное сообщество оказать давление на израильские власти.