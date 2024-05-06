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Израиль

Демонстранты перекрыли движение на Менахем Бегин в Тель-Авиве

время публикации: 06 мая 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 21:19
Демонстранты перекрыли движение на Менахем Бегин в Тель-Авиве
Miriam Alster/Flash90

Сотни израильтян принимают участие в демонстрации в центре Тель-Авива, требуя от правительства заключения сделки с ХАМАСом ради возвращения похищенных.

После того, как ХАМАС заявил о своем согласии на условия сделки, предложенной посредниками, семьи похищенных заявили, что "правительство Израиля обязано доказать на деле готовность выполнить долг перед гражданами, заключить соглашение с ХАМАСом и вернуть всех похищенных".

На улице Менахем Бегин, возле военной базы Генштаба, демонстранты легли на проезжую часть, перекрыв ее для движения транспорта в обоих направлениях.

Семьи похищенных призвали израильтян "выйти на улицы", чтобы поддержать их и усилить давление на израильское правительство.

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