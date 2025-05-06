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Израиль

Завершен процесс регистрации партии Беннета

Биньямин Нетаниягу
Нафтали Беннет
время публикации: 06 мая 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 16:40
Завершен процесс регистрации партии Беннета
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет завершил процесс регистрации своей партии. Как сообщалось ранее, партия пока имеет рабочее название "Беннет-2026".

Одним из учредителей этой партии является жена Гилат Беннет – супруга Нафтали Беннета.

Две цели и задачи заявлены в регистрационном заявлении партии: "восстановление безопасности Израиля" и "возвращение веры граждан в способность государства защищать границы государства при участии всех жителей страны в решении задач по обороне и экономическому процветанию". Никаких более ясных взглядов и позиций Беннет не высказывает.

Согласно результатам опроса, опубликованным 5 мая телеканалом "Решет", если бы выборы состоялись сегодня, то партия во главе с Нафтали Беннетом набрала бы 31 мандат.

Израиль
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