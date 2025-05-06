Школы отложили празднование Дня Учителя из-за снижения зарплат и забастовки

На фоне продолжающихся забастовочных санкций учителей в образовательных учреждениях решили отложить празднование Дня Учителя, которое должно было состояться в среду, 7 мая. Этот праздник был введен по инициативе молодых людей несколько лет назад, изначально он отмечался в декабре, но в этом году его отложили.

Праздник, посвященный благодарности и признательности педагогам, работникам системы образования, воспитателям детских садов, учителям и их помощникам и другим сотрудникам школ и детских садов, называется "Днем чествования работников образования.

Как отмечает "Исраэль а-Йом", в праздновании должны были принять участие различные организации, такие как министерство образования, профсоюзы учителей, органы местной власти, родительские комитеты и ученические советы.

Однако в свете грубого и резкого сокращения зарплат учителей, неудовлетворительных, по мнению педагогов, условий соглашения по поводу исправления этой ситуации, забастовочных санкций педагогов и угроз министерства финансов не оплачивать им больничные дни их "итальянской забастовки" празднование Дня Учителя отложено.

В крупных образовательных сетях, где празднованию предшествовала дорогостоящая подготовка, будет снижен уровень празднования. По словам учителей, "чествование педагогов" в те самые дни, когда их права ущемляются – лицемерно и оскорбительно.