x
06 мая 2025
|
последняя новость: 17:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 17:33
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Школы отложили празднование Дня Учителя из-за снижения зарплат и забастовки

Забастовка
Школьное образование
Мин.образования
время публикации: 06 мая 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 16:15
Школы отложили празднование Дня Учителя из-за снижения зарплат и забастовки
Miriam Alster/Flash90

На фоне продолжающихся забастовочных санкций учителей в образовательных учреждениях решили отложить празднование Дня Учителя, которое должно было состояться в среду, 7 мая. Этот праздник был введен по инициативе молодых людей несколько лет назад, изначально он отмечался в декабре, но в этом году его отложили.

Праздник, посвященный благодарности и признательности педагогам, работникам системы образования, воспитателям детских садов, учителям и их помощникам и другим сотрудникам школ и детских садов, называется "Днем чествования работников образования.

Как отмечает "Исраэль а-Йом", в праздновании должны были принять участие различные организации, такие как министерство образования, профсоюзы учителей, органы местной власти, родительские комитеты и ученические советы.

Однако в свете грубого и резкого сокращения зарплат учителей, неудовлетворительных, по мнению педагогов, условий соглашения по поводу исправления этой ситуации, забастовочных санкций педагогов и угроз министерства финансов не оплачивать им больничные дни их "итальянской забастовки" празднование Дня Учителя отложено.

В крупных образовательных сетях, где празднованию предшествовала дорогостоящая подготовка, будет снижен уровень празднования. По словам учителей, "чествование педагогов" в те самые дни, когда их права ущемляются – лицемерно и оскорбительно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2025

"Мако": учителя недовольны соглашением с минфином и грозятся в понедельник "заболеть"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 мая 2025

Забастовка в школах и детских садах отменена
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 мая 2025

Работа школ и детских садов возобновится в 10:00
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2025

Школы и детские сады откроются в 11:00, некоторые педагоги "заболеют" на весь день