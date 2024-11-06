В результате ракетного обстрела в Кфар-Масарик погиб иностранный рабочий

Мужчина в возрасте около 40 лет, иностранный рабочий, погиб от осколочных ранений в результате ракетного обстрела из Ливана. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 19:11 поступило сообщение о пострадавшем в сельскохозяйственных угодьях возле деревни Кфар-Масарик.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни, и были вынуждены констатировать его смерть.