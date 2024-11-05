Глава МВД пообещал послу Таиланда, что гастарбайтеры не будут работать в зоне противостояния

Министр внутренних дел Моше Арбель встретился в представителями посольства Таиланда в Израиле и пообещал принять меры для обеспечения безопасности иностранных рабочих, занятых в сельском хозяйстве.

Моше Арбель встретился с послом Таиланда госпожой Паннабха Чандрарамия в связи с гибелью четырех рабочих из Таиланда в результате обстрела Метулы в минувший четверг. В тот день от прямого попадания ракеты погибли Кависак Папананг, Акапон Ванасай, Тана Тиджантек, Праят Пилартам, а также гражданин Израиля Омер Вайнштейн из кибуца Дафна.

"Человеческая жизнь для нас превыше всего, и Государство Израиль стремится защитить жизни своих граждан и иностранных рабочих, которые находятся рядом", – заявил Арбель.

По завершении встречи, которая состоялась по требованию диппредставительства Таиланда, МВД опубликовало официальное заявление, в котором указано, что министр внутренних дел Моше Арбель связался с министром обороны и командующим Северным округом, чтобы убедиться, что иностранные рабочие не заходят в опасные зоны, прилегающие к разделительному заграждению.

Представители Израиля и Таиланда согласовали организацию системы информирования гастарбайтеров на доступных для них языках, а посольство Таиланда пообещало проинструктировать своих граждан избегать работы в приграничных районах.