x
05 ноября 2024
|
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2024
|
05 ноября 2024
|
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Глава МВД пообещал послу Таиланда, что гастарбайтеры не будут работать в зоне противостояния

время публикации: 05 ноября 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 19:52
Глава МВД пообещал послу Таиланда, что гастарбайтеры не будут работать в зоне противостояния
Chaim Goldberg/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель встретился в представителями посольства Таиланда в Израиле и пообещал принять меры для обеспечения безопасности иностранных рабочих, занятых в сельском хозяйстве.

Моше Арбель встретился с послом Таиланда госпожой Паннабха Чандрарамия в связи с гибелью четырех рабочих из Таиланда в результате обстрела Метулы в минувший четверг. В тот день от прямого попадания ракеты погибли Кависак Папананг, Акапон Ванасай, Тана Тиджантек, Праят Пилартам, а также гражданин Израиля Омер Вайнштейн из кибуца Дафна.

"Человеческая жизнь для нас превыше всего, и Государство Израиль стремится защитить жизни своих граждан и иностранных рабочих, которые находятся рядом", – заявил Арбель.

По завершении встречи, которая состоялась по требованию диппредставительства Таиланда, МВД опубликовало официальное заявление, в котором указано, что министр внутренних дел Моше Арбель связался с министром обороны и командующим Северным округом, чтобы убедиться, что иностранные рабочие не заходят в опасные зоны, прилегающие к разделительному заграждению.

Представители Израиля и Таиланда согласовали организацию системы информирования гастарбайтеров на доступных для них языках, а посольство Таиланда пообещало проинструктировать своих граждан избегать работы в приграничных районах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2024

В результате обстрела около Метулы погиб Омер Вайнштейн
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Названо имя гражданина Таиланда, который погиб на севере Израиля в результате взрыва
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Моше Арбель: "Закон запрещает нанимать гастарбайтеров для работы в эвакуированных поселках"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2024

Обстрел из Ливана Верхней Галилеи: убит гражданин Таиланда