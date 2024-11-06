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Израиль

Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Дахии на юге Бейрута

время публикации: 06 ноября 2024 г., 15:29 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 15:29
Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Дахии на юге Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей Дахии – южного пригорода Бейрута, сообщив о планируемых авиаударах по объектам "Хизбаллы".

"Срочно, всем жителям Дахии, в особенности проживающим в зданиях, отмеченых на прилагаемых картах и в прилегающих строениях в районе Будж аль-Баражне: вы находитесь в непосредственной близости от объектов и учреждений, принадлежащих "Хизбалле", – сказано в его сообщении.

"В ближайшем будущем ЦАХАЛ будет активно действовать против данных объектов, и для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров", – подчеркивает Эдраи.

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