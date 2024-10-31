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ЦАХАЛ предупредил о срочной эвакуации жителей 10 деревень на юге Ливана

время публикации: 31 октября 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 10:54
ЦАХАЛ предупредил о срочной эвакуации жителей 10 деревень на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение к жителям 10 ливанских населенных пунктов с требованием срочной эвакуации.

"Срочное сообщение для жителей Южного Ливана в следующих деревнях: Аль-Хош, Аль-Базурия, лагерь беженцев Рашидия, Аль-Баргулия, Бастият, Аль-Хумейри, Арзи, Матарият аль-Шумар, Аль-Хараиб, Ансар, – сказано в этом сообщении. – Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ применить силу в указанных районах".

"Мы не намерены причинять вам вред, для собственной безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Авали, – указывает Эдраи. – Для обеспечения безопасности вам следует эвакуироваться без промедление. Каждый, кто находится рядом с активистами "Хизбаллы", с ее объектами или вооружением, подвергает свою жизнь опасности".

В сообщении указано, что двигаться на юг категорически запрещено. "Мы сообщим вам о подходящем времени для возвращения в ваши дома, когда для этого будут созданы соответствующие условия", – заключает Авихай Эдраи.

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