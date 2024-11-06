Опросы: увольнение Галанта привело к усилению поддержки Нетаниягу и Яира Голана

Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Kantar с тем, чтобы выяснить, как увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны отразилось на политических предпочтениях избирателей.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия "Ликуд" стала бы крупнейшей фракцией Кнессета, получив 24 мандата, что на два мандата больше, чем во время предыдущего опроса, проводившегося два месяца назад. Партия "Демократим" во главе с Яиром Голаном получила бы 11 мандатов, на два больше, чем во время предыдущего опроса.

В соответствии с данными опроса, места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" – 24 мандата, "Махане Мамлахти" – 21, "Наш дом Израиль" – 15, "Еш Атид" – 13, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Оцма Иегудит" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ – 6, РААМ – 5.

"Ционут Датит", БАЛАД, "Тиква Хадаша" Гидеона Саара не преодолевают электоральный барьер.

Партии нынешней коалиции получают 49 мандатов, партии оппозиции (без учета блока ХАДАШ-ТААЛ) – 65.

В том случае, если Нафтали Беннет создаст свою партию, она может получить 21 мандат, главным образом за счет партии "Махане Мамлахти", которая получает 13 мандатов. При таком сценарии партия "Ликуд" получает 22 мандата, "Еш Атид" – 13, "Наш дом Израиль" – 9, "Демократим" – 10.

При этом 56% респондентов ответили, что главным мотивом при принятии решений Биньямином Нетаниягу является забота о стабильности коалиции. 27% полагают, что решения принимаются во благо безопасности Израиля. 58% респондентов опасаются, что назначение Исраэля Каца на пост министра обороны во время войны было ошибкой.

Еще один опрос общественного мнения был проведен институтами "Мидгам" и iPanel и опубликован телеканалом "Кешет-12". По данным этого опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Ликуд" - 25 (это на один мандат меньше, чем в предыдущем опросе), "Махане Мамлахти" - 20, "Еш Атид" - 15, "Наш дом Израиль" - 13, "Демократим" - 11, ШАС- 10, "Яадут а-Тора" - 8, ХАДАШ-ТААЛ - 5, РААМ - 5.

Согласно опросу "Кешет-12",

партии нынешней коалиции получают 51 мандат, партии оппозиции (без учета блока ХАДАШ-ТААЛ) - 64.

По данным опроса, опубликованного 14-м каналом, партия "Ликуд" получает 33 мандата, "Махане Мамлахти" - 16, "Наш дом Израиль" - 14, ШАС - 10, "Демократим" - 10, "Еш Атид" - 8, "Яадут а-Тора" - 8, "Оцма Иегудит" - 6, "Ционут Датит" - 5, ХАДАШ-ТААЛ - 5. Партии нынешней коалиции получают 62 мандата.