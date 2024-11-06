Либерман: "Коалиция готовит увольнение Эдельштейна и Баарав-Миары"

В Кнессете состоялась пресс-конференция лидеров четырех оппозиционных партий. Яир Лапид ("Еш Атид"), Бени Ганц ("Махане Мамлахти"), Авигдор Либерман (НДИ) и Яир Голан ("А-Демократим").

Бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил, что увольнение Галанта это первый шаг, за которым должно последовать увольнение главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, а также юридического советника правительства Гали Баарав-Миару.

По мнению Либермана, дополнительные увольнения последуют в ближайшие дни.

Глава "А-Демократим" Яир Голан призвал ко всеобщей забастовке, которая должна продлиться до тех пор пока не будут объявлены досрочные выборы. "Нет приятной борьбы, нет легких побед. Мы не можем отчаяться, мы не можем себе позволить впасть в уныние и престать действовать", - заявил Голан. Он добавил, что в Израиле есть нелегитимное правительство и нелегитимный премьер-министр.

Глава оппозиции Яир Лапид повторил, что увольнение Галанта это, по его словам, безумие. "Каждая мать должна знать, что в правительстве полагаться не на кого. Я призываю тех немногих в правительстве, кто все еще не лишен чувства ответственности, не поддерживать и не голосовать за отвратительные назначения министров, которые ожидаются завтра", - сказал Лапид.

Бени Ганц сказал, что решение уволить министра обороны – это удар по безопасности государства. "Необходимо сказать правду – то, что произошло вчера, это безответственность, проявленная в самый сложный момент", - сказал Ганц.

Участники пресс-конференции назвали себя главами сионистской оппозиции. Они подчеркнули, что между ними есть разногласия по самым разным вопросам, однако не по вопросу безопасности.

Яир Лапид призвал снять с повестки дня призывы к отказу от службы в армии. Яир Голан, который в прошлом призывал к такому шагу, добавил, что "единственные, кто отказываются выполнять свою миссию – это министры правительства, которые не действуют на благо граждан Израиля".

В ходе пресс-конференции не шла речь о каком-то практическом сотрудничестве лидеров четырех партий.