Причины увольнения Галанта: последствия и перспективы. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Резонансное увольнение министра обороны Израиля Йоава Галанта и его последствия для правительства Биньямина Нетаниягу. Почему премьер-министр принял решение уволить ключевого члена своего кабинета в разгар войны? Какие политические мотивы стояли за этим шагом и как это повлияет на коалицию и стратегию ведения войны?

Смотрите в нашем новом видео, что ожидает израильскую политику в ближайшие месяцы и с какими кризисами предстоит столкнуться правительству.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".