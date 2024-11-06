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Причины увольнения Галанта: последствия и перспективы. Видеокомментарий Габи Вольфсона

время публикации: 06 ноября 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 12:17
Причины увольнения Галанта: последствия и перспективы. Видеокомментарий Габи Вольфсона
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Резонансное увольнение министра обороны Израиля Йоава Галанта и его последствия для правительства Биньямина Нетаниягу. Почему премьер-министр принял решение уволить ключевого члена своего кабинета в разгар войны? Какие политические мотивы стояли за этим шагом и как это повлияет на коалицию и стратегию ведения войны?

Смотрите в нашем новом видео, что ожидает израильскую политику в ближайшие месяцы и с какими кризисами предстоит столкнуться правительству.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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