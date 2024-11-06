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Израиль

Садящийся в аэропорту "Бен-Гурион" самолет "Азимут" развернулся и улетел в Анталию

время публикации: 06 ноября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 15:04
Садящийся в аэропорту "Бен-Гурион" самолет "Азимут" развернулся и улетел в Анталию
Wikipedia.org. Фото: Papas Dos from Moscow, Russia

Ракетный обстрел центра Израиля, осуществленный "Хизбаллой" в 11:20-11:25, привел к сбоям в работе авиационного сообщения.

Самолет российской авиакомпании "Азимут", заходивший на посадку в международном аэропорту Бен-Гурион, сменил курс и приземлился в Анталии.

Сообщается также, что самолет испанской авиакомпании Air Europa, который должен был приземлиться в Бен-Гурионе, также развернулся и отказался от посадки в Израиле, вскоре он приземлился в Риме.

Напомним, ранее сообщалось о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Самолет "Эль-Аля", который должен был вылететь в Париж, был задержан.

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