Садящийся в аэропорту "Бен-Гурион" самолет "Азимут" развернулся и улетел в Анталию
время публикации: 06 ноября 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 15:04
Ракетный обстрел центра Израиля, осуществленный "Хизбаллой" в 11:20-11:25, привел к сбоям в работе авиационного сообщения.
Самолет российской авиакомпании "Азимут", заходивший на посадку в международном аэропорту Бен-Гурион, сменил курс и приземлился в Анталии.
Сообщается также, что самолет испанской авиакомпании Air Europa, который должен был приземлиться в Бен-Гурионе, также развернулся и отказался от посадки в Израиле, вскоре он приземлился в Риме.
Напомним, ранее сообщалось о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Самолет "Эль-Аля", который должен был вылететь в Париж, был задержан.
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