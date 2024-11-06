Садящийся в аэропорту "Бен-Гурион" самолет "Азимут" развернулся и улетел в Анталию

Ракетный обстрел центра Израиля, осуществленный "Хизбаллой" в 11:20-11:25, привел к сбоям в работе авиационного сообщения.

Самолет российской авиакомпании "Азимут", заходивший на посадку в международном аэропорту Бен-Гурион, сменил курс и приземлился в Анталии.

Сообщается также, что самолет испанской авиакомпании Air Europa, который должен был приземлиться в Бен-Гурионе, также развернулся и отказался от посадки в Израиле, вскоре он приземлился в Риме.

Напомним, ранее сообщалось о падении ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Самолет "Эль-Аля", который должен был вылететь в Париж, был задержан.