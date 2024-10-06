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Израиль

Жильцов аварийного дома в Азуре эвакуировали из-за угрозы обрушения

время публикации: 06 октября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 12:40
Жильцов аварийного дома в Азуре эвакуировали из-за угрозы обрушения
AP Photo/Ramon Espinosa

Сотрудники пожарной охраны провели проверку здания на улице Пинхас Сапир в Азуре после сообщения о частичном обрушении в одной из квартир. После проверки здание было признано аварийным, и все жильцы были немедленно эвакуированы.

Сообщается, что одна из стен в здании треснула и отошла от перекрытия, трещина прошла вдоль всего соединения, образовался провал у входа в одну из квартир. После эвакуации жильцов из аварийного здания была прекращена подача газа и воды, на место вызваны сотрудники "Хеврат Хашмаль", которые должны обесточить дом.

Вызван также муниципальный инженер и другие служащие муниципалитета, которым придется оказывать помощь эвакуированным жильцам.

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