Жильцов аварийного дома в Азуре эвакуировали из-за угрозы обрушения
время публикации: 06 октября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 12:40
Сотрудники пожарной охраны провели проверку здания на улице Пинхас Сапир в Азуре после сообщения о частичном обрушении в одной из квартир. После проверки здание было признано аварийным, и все жильцы были немедленно эвакуированы.
Сообщается, что одна из стен в здании треснула и отошла от перекрытия, трещина прошла вдоль всего соединения, образовался провал у входа в одну из квартир. После эвакуации жильцов из аварийного здания была прекращена подача газа и воды, на место вызваны сотрудники "Хеврат Хашмаль", которые должны обесточить дом.
Вызван также муниципальный инженер и другие служащие муниципалитета, которым придется оказывать помощь эвакуированным жильцам.
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