Пропалестинские активисты из Германии депортированы за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа

Два гражданина Германии в возрасте 20 и 24 лет в канун Рош а-Шана проникли на территорию поселка Хават-Маон на Хевронском нагорье и вступили в столкновение с военнослужащими ЦАХАЛа.

Сообщается, что когда военнослужащий заметил подозрительных незнакомцев, он попросил их назваться, они отказались и начали провоцировать его. На место происшествия прибыло подкрепление, нападавшие были задержаны и переданы в распоряжение полиции.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о пропалестинских активистах, в их мобильных телефонах были обнаружены данные, свидетельствующие об их поддержке палестинской террористической организации ХАМАС.

После допроса они были доставлены к пограничному переезду "Алленби" на границе с Иорданией и депортированы из Израиля, им будет запрещен въезд в еврейское государство.