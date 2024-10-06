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Израиль

Пропалестинские активисты из Германии депортированы за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 06 октября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 12:25
Пропалестинские активисты из Германии депортированы за нападение на военнослужащих ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Два гражданина Германии в возрасте 20 и 24 лет в канун Рош а-Шана проникли на территорию поселка Хават-Маон на Хевронском нагорье и вступили в столкновение с военнослужащими ЦАХАЛа.

Сообщается, что когда военнослужащий заметил подозрительных незнакомцев, он попросил их назваться, они отказались и начали провоцировать его. На место происшествия прибыло подкрепление, нападавшие были задержаны и переданы в распоряжение полиции.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о пропалестинских активистах, в их мобильных телефонах были обнаружены данные, свидетельствующие об их поддержке палестинской террористической организации ХАМАС.

После допроса они были доставлены к пограничному переезду "Алленби" на границе с Иорданией и депортированы из Израиля, им будет запрещен въезд в еврейское государство.

Израиль
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