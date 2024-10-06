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Израиль

В Петах-Тикве ребенок получил тяжелые травмы при падении с большой высоты

время публикации: 06 октября 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 21:16
В Петах-Тикве ребенок получил тяжелые травмы при падении с большой высоты
Пресс-служба МАДА

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Бейлинсон" 8-летнюю девочку, получившую множественные травмы в результате падения с большой высоты.

По словам парамедиков, девочка была найдена лежащей на тротуаре возле высотного здания. Она не дышала и у нее не было пульса. Прохожий, вызвавший "скорую", начал реанимационные мероприятия до ее приезда.

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