В Петах-Тикве ребенок получил тяжелые травмы при падении с большой высоты

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Бейлинсон" 8-летнюю девочку, получившую множественные травмы в результате падения с большой высоты.

По словам парамедиков, девочка была найдена лежащей на тротуаре возле высотного здания. Она не дышала и у нее не было пульса. Прохожий, вызвавший "скорую", начал реанимационные мероприятия до ее приезда.