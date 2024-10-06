Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг появившиеся в соцсетях слухи о спасении заложников

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о спасении нескольких израильтян, похищенных и удерживаемых террористами в секторе Газы.

"В последние часы появились слухи о спасении нескольких заложников, эта информация не соответствует действительности", – говорится в официальном Х-блоге Хагари.

Официальный представитель армии обратился к израильтянам с просьбой черпать информацию только из официальных источников и не распространять ложную информацию, которая причиняет боль родным похищенных.