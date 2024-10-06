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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг появившиеся в соцсетях слухи о спасении заложников

время публикации: 06 октября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 18:30
Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг появившиеся в соцсетях слухи о спасении заложников
Oren Ben Hakoon/Flash90

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о спасении нескольких израильтян, похищенных и удерживаемых террористами в секторе Газы.

"В последние часы появились слухи о спасении нескольких заложников, эта информация не соответствует действительности", – говорится в официальном Х-блоге Хагари.

Официальный представитель армии обратился к израильтянам с просьбой черпать информацию только из официальных источников и не распространять ложную информацию, которая причиняет боль родным похищенных.

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