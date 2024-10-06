Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг появившиеся в соцсетях слухи о спасении заложников
время публикации: 06 октября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 18:30
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о спасении нескольких израильтян, похищенных и удерживаемых террористами в секторе Газы.
"В последние часы появились слухи о спасении нескольких заложников, эта информация не соответствует действительности", – говорится в официальном Х-блоге Хагари.
Официальный представитель армии обратился к израильтянам с просьбой черпать информацию только из официальных источников и не распространять ложную информацию, которая причиняет боль родным похищенных.
בשעות האחרונות מופצות שמועות על חילוץ חטופים שאינן נכונות. השמעו להודעות הגורמים הרשמיים בלבד, והמנעו מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור— דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 6, 2024
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