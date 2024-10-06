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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован командир роты "Хизбаллы", ответственный за гибель Барака Аялона и Миры Аялон

время публикации: 06 октября 2024 г., 13:04 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 13:04

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Кфар-Килы, на юге Ливана, ликвидирован командир роты "Хизбаллы" Хаджар Али Туиль, ответственный за запуск противотанковой ракеты по Кфар-Ювалю в январе этого года, в результате разрыва которой были убиты Барак Аялон и его мать Мира.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что ранее на этой неделе были ликвидированы сослуживцы этого командира "Хизбаллы" – Мухаммад Хайдар и Хасан Натир ар-Рашини, причастные к тому же обстрелу.

Хаджар Али Туиль был ответственен за сотни обстрелов израильской территории.

14 января 2024 года в результате попадания противотанковой ракеты, выпущенной с ливанской территории, в здание на территории поселка Кфаль-Юваль погибли сын и мать – старший сержант резерва Барак Аялон (45 лет) и Мира Аялон (76 лет). Барак погиб на месте, его мать Мира, получившая тяжелые ранения и травмы, была доставлена на вертолете в больницу "Зив" в Цфате, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Еще одному человеку в возрасте 74 лет потребовалась медицинская помощь для выведения из тяжелого нервного шока.

Израиль
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