Мошенники дублировали "привязанные" к банковскому счету телефоны и снимали миллионы

Полиция Прибрежного округа в течение нескольких месяцев вела тайное расследование крупного мошенничества, в рамках которого подозреваемые, жители деревень Кафр-Кара и Мусмус, сумели снять около 12 миллионов шекелей с банковских счетов ничего не подозревавших о кражах людей.

По сообщению полиции, преступники получали доступ к банковским счетам граждан, используя поддельные sim-карты, дублирующие номера телефонов владельцев счетов и "привязанные" к этим банковским счетам в компьютерной системе банков.

Создавая "дублирующий" телефон, злоумышленники обращались в банки и в сотовые компании, выдавая себя за их клиентов, сообщали полученные на номер владельца счета коды и использовали их для проведения операций на счетах. Они производили денежные переводы и снимали деньги со счетов своих жертв. Полиция привлекла к расследованию сотовые компании и банки, и полученная от них информация помогла восстановить картину преступления.

В воскресенье, 6 октября, расследование было переведено в открытую фазу, ранним утром был произведен арест девяти подозреваемых, жителей Мусмуса и Кафр-Кары в возрасте от 30 до 50 лет, и проведен обыск в их домах. В ходе обыска был конфискован сейф с наличными на сумму 200 тысяч шекелей, десятки sim-карт и различные документы.

Задержанные были доставлены на допрос, по итогам которого помещены под стражу. Полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.