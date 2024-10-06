ЦАХАЛ опубликовал видео, снятое беспилотником в "черную субботу" в кибуце Реим
время публикации: 06 октября 2024 г., 19:40 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 20:05
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, снятое в "черную субботу" с беспилотника в кибуце Реим.
В комментариях к видео говорится, что 7 октября 2023 года силы безопасности прибыли к границе с Газой и плечом к плечу сражалась с членами отрядов самообороны кибуцев, чтобы остановить продвижение террористов.
7 октября военнослужащие многомерного подразделения, известного также как "Призрак" (888), вели бои в поселках Эрез, Урим, Реим, Беэри, Алумим, Нахаль-Оз. В ходе героического сражения в Реиме, где были уничтожены десятки террористов, погиб командир подразделения 44-летний полковник Рой Йосеф Леви и 24-летний командир учебной роты капитан Йотам Бен-Басат.