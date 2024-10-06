Нетаниягу провел телефонную беседу с Макроном, который призывал не поставлять оружие Израилю

В воскресенье, 6 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который днем ранее призвал мировое сообщество не поставлять Израилю оружие, которое может использоваться в секторе Газы.

В ходе этого разговора Биньямин Нетаниягу напомнил Макрону, что Израиль ведет войну на нескольких фронтах против терроризма, движущей силой которого является Иран. И Израиль ожидает от своих друзей, что они его поддержат, а не будут накладывать ограничения, которые только усилят иранскую ось зла.

Израильский премьер также отметил, что операция ЦАХАЛа против "Хизбаллы" создает возможность для изменения реальности в Ливане в пользу стабильности, безопасности для всего региона.

Из канцелярии Нетаниягу передали, что лидеры двух стран договорились продвигать диалог по данному вопросу во время предстоящего визита министра иностранных дел Франции в Иерусалим.

В субботу, 5 октября, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France Inter призвал прекратить поставки оружия Израилю. "Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращение поставок оружия Израилю для ведения боевых действий в секторе Газы", – заявил Макрон в интервью телеканалу France Inter, добавив, что Франция не поставляет никакого оружия Израилю. На это заявление остро отреагировал Биньямин Нетаниягу: "С вами или без вас Израиль победит. Но ваш позор будут помнить еще долго", – заявил он.