Несколько ракет упали в районе города Маалот-Таршиха, начался пожар

Полиция сообщает о падении нескольких ракет, выпущенных из Ливана, в районе города Маалот-Таршиха. В результате обстрела имуществу нанесен серьезный ущерб, сообщений о пострадавших на данном этапе не поступало.

На месте падения одной из ракет возник пожар, пожарные работают над его тушением. Полиция и полицейские саперы обыскивают место падения ракет, чтобы устранить возможный риск для людей.

Полиция призывает не приближаться к остаткам ракет, в случае их обнаружения следует сообщить об этом по телефону 100.