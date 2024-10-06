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Израиль

Несколько ракет упали в районе города Маалот-Таршиха, начался пожар

время публикации: 06 октября 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 17:50

Полиция сообщает о падении нескольких ракет, выпущенных из Ливана, в районе города Маалот-Таршиха. В результате обстрела имуществу нанесен серьезный ущерб, сообщений о пострадавших на данном этапе не поступало.

На месте падения одной из ракет возник пожар, пожарные работают над его тушением. Полиция и полицейские саперы обыскивают место падения ракет, чтобы устранить возможный риск для людей.

Полиция призывает не приближаться к остаткам ракет, в случае их обнаружения следует сообщить об этом по телефону 100.

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