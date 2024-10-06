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Нетаниягу побывал на границе с Ливаном: "Год назад мы пережили ужасный удар"

время публикации: 06 октября 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 18:34
Нетаниягу побывал на границе с Ливаном: "Год назад мы пережили ужасный удар"
Фото: Хаим Цах/GPO

Глава правительства Биньямин Нетаниягу побывал на ливанской границе и провел оценку ситуации с командующим Северным военным округом генерал-майором ЦАХАЛа Ури Гординым и командующим 36-й дивизией бригадным генералом Мораном Омером.

Он побеседовал с командирами подразделений 36-й дивизии о напряженных боевых действиях, в которых они принимают участие уже целый год. "Я здесь с военнослужащими ЦАХАЛа на северной границе, – заявил глава правительства в видеообращении к израильтянам. – В нескольких метрах отсюда, по ту сторону границы, находятся их товарищи, уничтожая террористическую инфраструктуру, подготовленную "Хизбаллой" для нападения на наши города и поселки".

Нетаниягу подчеркнул, что военнослужащие – невероятные герои, и вместе с другими солдатами и сотрудниками служб безопасности в секторе Газы и в Иудее и Самарии они творят настоящие чудеса.

"Год назад мы перенесли ужасный удар, – продолжил глава правительства. – И все эти 12 месяцев мы меняем нашу реальность от начала и до конца. Весь мир восхищается ударами, которые вы наносите нашим врагам, и я отдаю вам честь и говорю вам – вы поколение победы. Вместе мы будем сражаться и вместе, с Божьей помощью, мы победим".

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