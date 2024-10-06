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Израиль

Завершен ремонт трансформатора, поврежденного ракетами, в Кирьят-Шмону вернется свет

время публикации: 06 октября 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 15:20
Завершен ремонт трансформатора, поврежденного ракетами, в Кирьят-Шмону вернется свет
Michael Giladi/Flash90

Техники Электрической компании "Хеврат Хашмаль" завершили ремонт трансформатора на линиях высоковольтных электропередач, пострадавших во время ночного ракетного обстрела Кирьят-Шмоны.

Представители "Хеврат Хашмаль" сообщают, что в связи с эскалацией обстановки на севере сотрудники работают в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить скорейшее исправление повреждений и бесперебойное электроснабжение обстреливаемых районов.

Израиль
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