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Израиль

В парке Яркон пройдет церемония памяти жертв 7.10 – только для семей жертв

время публикации: 06 октября 2024 г., 17:40 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 17:40
В парке Яркон пройдет церемония памяти жертв 7.10 – только для семей жертв
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция завершила подготовку к мемориальной церемонии в память погибших в "черную субботу 7 октября 2023 года, которая пройдет в понедельник, 7 октября, в 19:00 в парке Яркон в Тель-Авиве. Подчеркивается, что мероприятие предназначено только для семей погибших и пострадавших, оно пройдет без зрителей, и вход на него будет закрыт.

Поддерживать порядок и обеспечивать безопасность участников церемонии будут усиленные отряды полиции, пограничная полиция МАГАВ и полицейские волонтеры. Будет увеличено присутствие полиции на дорогах, ведущих к месту проведения мероприятия.

В соответствии с просьбой организаторов и с учетом указаний Управления тылом, церемония пройдет без зрителей, за исключением членов семей погибших. Важно соблюдать инструкции Управления тылом относительно количества собраний – как на самом мероприятии, так и за его пределами.

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