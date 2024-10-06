В парке Яркон пройдет церемония памяти жертв 7.10 – только для семей жертв

Полиция завершила подготовку к мемориальной церемонии в память погибших в "черную субботу 7 октября 2023 года, которая пройдет в понедельник, 7 октября, в 19:00 в парке Яркон в Тель-Авиве. Подчеркивается, что мероприятие предназначено только для семей погибших и пострадавших, оно пройдет без зрителей, и вход на него будет закрыт.

Поддерживать порядок и обеспечивать безопасность участников церемонии будут усиленные отряды полиции, пограничная полиция МАГАВ и полицейские волонтеры. Будет увеличено присутствие полиции на дорогах, ведущих к месту проведения мероприятия.

В соответствии с просьбой организаторов и с учетом указаний Управления тылом, церемония пройдет без зрителей, за исключением членов семей погибших. Важно соблюдать инструкции Управления тылом относительно количества собраний – как на самом мероприятии, так и за его пределами.