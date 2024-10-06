Стрельба в Нацерете: один из подозреваемых задержан на свадьбе

Трое подозреваемых, отец и два его сына, включая одного несовершеннолетнего, открыли огонь из огнестрельного оружия в нескольких районах Нацерета. После погони с привлечением полиции и бойцов пограничной полиции МАГАВ, все трое были арестованы. Один из подозреваемых забежал в зал торжеств, где проходила свадьба, и попытался спрятаться под столом, но был задержан полицией.

Инцидент произошел в четверг, 3 октября: в полицию поступило сообщение об обстреле коммерческого предприятия и дома владельца этой компании. Сотрудники полиции установили мобильные КПП на дорогах, был установлен мотоцикл, скрывшийся с места происшествия.

Подозреваемый слез с мотоцикла, выбросил пистолет "Глок" и вошел в зал торжеств, где проходила свадьба. Он забрался под стол в холле, но был задержан. Пистолет и мотоцикл были обнаружены и изъяты.

После этого сотрудники полиции отправились в дом подозреваемого, и при приближении полицейских двое других подозреваемых, отец и брат задержанного, попытались скрыться на машине и были задержаны. При обыске автомобиля были найдены пять осколочных гранат.

Мировой суд Нацерета продлил срок содержания двоих подозреваемых под стражей на несколько дней, в отношении причастности несовершеннолетнего к этим преступлениям все еще ведется следствие.