Юрсоветница против продвигаемой правительством процедуры назначения главы управления госслужб

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара подала официальный ответ в БАГАЦ на просьбу о временном распоряжении по процедуре назначении директора управления государственных служб ("нацив шерут а-медина").

Она указала, что решение правительства о процедуре назначения создает новую ситуацию, при которой премьер-министр может сам выбрать человека, которого он желает назначить на эту должность, без какой-либо связи с минимальными профессиональными опытом, квалификацией и пригодностью для этой должности.

Поэтому, подчеркивает юридическая советница, решение, противоречащее процедуре назначения главы управления государственных служб, принятой в прошлом, является незаконным.

Гали Баарав-Миара подчеркнула, что продвигаемое правительством решение – это значительный шаг в превращении государственных служб в политические.