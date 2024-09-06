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Израиль

Юрсоветница против продвигаемой правительством процедуры назначения главы управления госслужб

время публикации: 06 сентября 2024 г., 14:16 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 14:20
Юрсоветница против продвигаемой правительством процедуры назначения главы управления госслужб
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара подала официальный ответ в БАГАЦ на просьбу о временном распоряжении по процедуре назначении директора управления государственных служб ("нацив шерут а-медина").

Она указала, что решение правительства о процедуре назначения создает новую ситуацию, при которой премьер-министр может сам выбрать человека, которого он желает назначить на эту должность, без какой-либо связи с минимальными профессиональными опытом, квалификацией и пригодностью для этой должности.

Поэтому, подчеркивает юридическая советница, решение, противоречащее процедуре назначения главы управления государственных служб, принятой в прошлом, является незаконным.

Гали Баарав-Миара подчеркнула, что продвигаемое правительством решение – это значительный шаг в превращении государственных служб в политические.

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