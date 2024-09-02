Государство будет добиваться через суд отмены всеобщей забастовки

В ответ на обращение министра финансов Бецеляля Смотрича юридический советник правительства Гали Баарав-Миара сообщила, что во Всеизраильский суд по трудовым конфликтам от имени государства будет подана просьба о запрете на забастовку.

Министр финансов Бецалель Смотрич, обращаясь к юридическому советнику, указывал, что "Гистадрут" преследует политические цели и забастовка не имеет никаких юридических оснований. По словам Смотрича, цель забастовки – повлиять на политические решения, принимаемые правительством по вопросам, связанным с безопасностью государства. Он также напомнил, что забастовка нанесет серьезный ущерб экономике страны во время войны.

Ранее Смотрич предупредил, что отдал распоряжение не оплачивать рабочий день тем, кто 2 сентября примет участие в забастовке, объявленной "Гистадрутом".

В воскресенье, 1 сентября, председатель Всеизраильской ассоциации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку в знак солидарности с семьями похищенных ХАМАСом израильтян и с близкими шестерых заложников, убитых террористами ХАМАСа незадолго до их обнаружения израильскими военными.

Забастовка должна начаться в 6 часов утра 2 сентября.

"Гистадрут" опубликовал длинный список предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в стачке, однако очень многие организации объявили, что не поддерживают этот шаг или поддерживают его частично.

В частности, было заявлено, что в рамках забастовочных санкций международный аэропорт имени Бен-Гуриона прекратит работать. В то же время Управление аэропортов распространило заявление, что 2 сентября аэропорт будет работать по своему обычному расписанию. По уточненным данным, забастовка в аэропорту продлится с 08:00 до 10:00 (или 11:00) и коснется только вылетающих рейсов.

Профсоюз врачей объявил, что 2 сентября государственные больницы будут работать по субботнему расписанию, однако поликлиники больничных касс продолжат принимать пациентов.

Мэрии Иерусалима, Бней-Брака, Цфата, Рамлы, Эльада, Маалота, Арада, Хариша, Ашкелона, Холона, Нетании, Ариэля, Димоны, Петах-Тиквы, Кирьят-Яма, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Бялика, Кирьят-Гата, Мицпе-Рамона, Арада, Мигдаль а-Эмек объявили, что они не будут принимать участие в забастовке. Аналогичное решение приняли местные советы арабских населенных пунктов.