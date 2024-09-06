Демонстрация возле дома генерал-майора Ави Блута против преследования поселенцев

Движение "Хофшим бе-Арцену" ("Свободные в нашей стране") провели возле дома командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блута демонстрацию протеста против множества административных ордеров, которые выдают в отношении поселенцев.

Представители движения утверждают, что после того, как генерал-майор Блут был назначен на эту должность, было издано неоправданно большое количество административных ордеров в отношении жителей еврейских населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Один из участников акции Ариэль Данино утверждает, что генерал-майор Блут фактически "преследует" его и его семью, "превратившись в безотказную печать для ШАБАКа". По утверждению участников акции, за последние два месяца было выпущено уже более 10 административных ограничительных приказов в отношении поселенцев.