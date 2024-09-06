Пресс-служба ЦАХАЛа: обстоятельства гибели девочки в деревне Кариут будут выясняться
время публикации: 06 сентября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 22:07
Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил: проверяется сообщение о том, что 13-летняя палестинская девочка была застрелена израильскими военнослужащими в деревне Кариут в районе Шхема.
Он сообщил также, что в течение дня в зоне ответственности территориальной бригады "Биньямин" неоднократно вспыхивали столкновения между израильскими поселенцами и палестинскими арабами.
Силы безопасности, действовавшие в этом районе, были вынуждены принимать меры для прекращения беспорядков.