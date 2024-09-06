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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: обстоятельства гибели девочки в деревне Кариут будут выясняться

время публикации: 06 сентября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 22:07
Пресс-служба ЦАХАЛа: обстоятельства гибели девочки в деревне Кариут будут выясняться
Flash90. Фото: У.Хашламун

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил: проверяется сообщение о том, что 13-летняя палестинская девочка была застрелена израильскими военнослужащими в деревне Кариут в районе Шхема.

Он сообщил также, что в течение дня в зоне ответственности территориальной бригады "Биньямин" неоднократно вспыхивали столкновения между израильскими поселенцами и палестинскими арабами.

Силы безопасности, действовавшие в этом районе, были вынуждены принимать меры для прекращения беспорядков.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 сентября 2024

"Вафа": в деревне Кариут в районе Шхема погибла 13-летняя палестинская девочка