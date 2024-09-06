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Израиль

Кирби заявил, что Белый дом обеспокоен гибелью гражданки США возле Шхема

время публикации: 06 сентября 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 19:01
Джон Кирби
AP Photo/Andrew Harnik

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом обеспокоен трагическим инцидентом, в результате которого возле Шхема погибла пропалестинская активистка Аиша Нур Эзги.

Кирби подчеркнул, что Белый дом обратился к Израиля с просьбой расследовать причины гибели Аиши Нур Эзги, которая является гражданкой США и Турции.

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