Кирби заявил, что Белый дом обеспокоен гибелью гражданки США возле Шхема

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом обеспокоен трагическим инцидентом, в результате которого возле Шхема погибла пропалестинская активистка Аиша Нур Эзги.

Кирби подчеркнул, что Белый дом обратился к Израиля с просьбой расследовать причины гибели Аиши Нур Эзги, которая является гражданкой США и Турции.