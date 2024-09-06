Речи Нетаниягу, споры вокруг сделки, юридические скандалы. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Зверское убийство террористами шести заложников в Рафиахе, с которого началась эта неделя, было не только человеческой трагедией. Это была имиджево-политическая катастрофа с точки зрения премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Предполагается, что заложники были убиты после того, как охранявшие их террористы поняли, что солдаты ЦАХАЛа находятся в непосредственной близости от туннеля и обнаружение – вопрос времени. Позднее ХАМАС объявил, что после операции "Арнон", в ходе которой были освобождены четыре израильских заложника в Нусейрате, распоряжения, отданные тем, кто охраняет похищенных, изменились. Эти правила касаются "охраны задержанных". В рамках выполнения этих "новых распоряжений" и были убиты шестеро израильтян. Их гибель стала ударом по концепции премьер-министра Израиля, в соответствии с которой только военное давление может привести к освобождению заложников.

Нетаниягу быстро осознал возможный ущерб. Две пресс-конференции, проведенные им на этой неделе (на иврите и английском), преследовали одну цель – минимизировать ущерб.

В коалиции, прежде всего в "Ликуде", шаги Нетаниягу по ведению войны по-прежнему пользуются поддержкой, что не отменяет конфликтов (весьма минорных) по другим направлениям.

Нетаниягу: протесты и минимизация ущерба

Протесты возобновились с новой силой. Впрочем, были они не столь масштабными и пока не столь длительными, как опасались в канцелярии премьер-министра. Даже всеобщая забастовка, объявленная Всеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут", продолжалась лишь несколько часов и была прекращена по распоряжению суда по трудовым спорам.

Выждав почти два дня, премьер-министр обратился к народу. Заявить или хотя бы намекнуть на смену тактики? На готовность уйти из "Филадельфийского коридора"? На осознание срочности достижения сделки? Или остаться, по крайней мере пока, на своей позиции? Нетаниягу избрал второе. То ли потому, что пришел к выводу о том, что протесты не принимают тех масштабов, как в дни продвижения юридической реформы, то ли потому, что решил на сей раз пойти до конца, а может быть от того, что давление со стороны коалиции сильнее, чем со стороны улицы и оппозиции. Как бы то ни было, но на данном этапе, убийство шести заложников не повлияло на дальнейшие шаги Нетаниягу по управлению войной.

О его подлинных намерениях осведомлен вероятно только он сам. 2 сентября журналист Мати Тухфельд сказал в эфире "Кан РЭКА", что, вопреки всем утверждениям и публикациям, Нетаниягу заинтересован в сделке. На следующий день газета "Гаарец" сообщила со ссылкой на "источник в коалиции", что премьер-министр уже несколько недель назад принял решение не идти на сделку, и мол "Филадельфийский коридор" – это только уловка. В многочисленных публикациях последних дней и часов говорится о том, что Нетаниягу готов на отступление с "Филадельфийской оси", но только в рамках второго этапа сделки с ХАМАСом (этапа, который, как полагает Нетаниягу и не только он, не наступит никогда). Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман сказал в интервью "Кан РЭКА", что это утверждение действительности не соответствует.

Ситуация динамична, и позиция может измениться уже на завтра. Неизменным остается одно: давление на Нетаниягу внутри коалиции. Справа против – сделки, со стороны Галанта и Дери – за ее незамедлительную реализацию.

Коалиция: "за" и "против" сделки

Гибель заложников и декларированное решение Израиля остаться в "Филадельфийском коридоре" без ограничения времени не могли не повлиять на результаты опросов общественного мнения. Нетаниягу теряет популярность как премьер-министр, "Ликуд" теряет мандаты. В прочей коалиции все или почти все без изменений.

Противостояние между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом продолжается. Причем ни тот, ни другой уже даже не пытаются что-либо скрыть или утаить. Как только стало известно о гибели шести похищенных, Галант потребовал созыва заседания военно-политического кабинета и отмены решения, которое было принято по поводу "Филадельфийского коридора". Заседание состоялось, однако решение отменено не было.

Нетаниягу в долгу не остался. "Я был поражен, когда услышал, что по мнению некоторых после убийства заложников можно покинуть "Филадельфийский коридор", – сказал премьер-министр на пресс-конференции.

В "Ликуде" усиливается давление на премьер-министра с целью добиться увольнения Галанта. Публично самым активным в этом отношении является министр связи Шломо Караи. "Слабак, рохля и не понимает в безопасности". Так охарактеризовал Караи Галанта и добавил, что тот действует в качестве "посланника Ганца и Айзенкота в правительстве".

Караи не одинок в своем желании ускорить путь Галанта за пределы коалиции. Однако в "Ликуде" понимают, что увольнение министра обороны может иметь эффект бумеранга, тем более что переговоры с Гидеоном Сааром зашли в тупик. "Смена министра обороны во время войны – процесс сложный и очень деликатный", – сказал Боаз Бисмут.

Одновременно группа депутатов от "Ликуда" направила письмо Галанту. Министр Амихай Шикли, а также депутаты Кальнер, А-Леви, Саада и Буарон потребовали от главы оборонного ведомства определиться. "Если он не может быть лояльным министром, пусть уходит", – сказал Шикли в интервью "Кан РЭКА".

Галант, естественно, к этим рекомендациям прислушиваться не намерен.

На этом фоне критика в адрес премьер-министра со стороны главы ШАС Арье Дери была неожиданной. Дери раскритиковал не столько позицию Нетаниягу, сколько решение кабинета декларировать позицию по "Филадельфийскому коридору". По сообщениям СМИ, Дери встречался с Нетаниягу и сказал, что "решение кабинета было серьезной ошибкой". Тот факт, что беседа стала достоянием общественности, говорит сам за себя.

На правом фланге обостряют риторику. Если ранее Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир выступали против сделки, сейчас речь идет о возражениях против самого факта переговоров. "Продолжение переговоров ведет к все новым и новым терактам, в том числе в Иудее и Самарии", – заявляет Бен-Гвир. Даже если Нетаниягу не прислушается к этим словам, естественно адресованным ушам избирателей Бен-Гвира, сам факт, что подобные заявления звучат, означает, насколько свободно и уверенно чувствуют себя правые в коалиции. Возможно слишком свободно: никогда в жизни вообще и в политике в частности не надо слишком часто проверять материю на прочность.

Ультраортодоксы: сделка сделкой, а бюджета нет

В ШАС и "Яадут а-Тора" поддержат любой шаг премьер-министра в вопросе войны. Гафни и Дери скорее склонны поддержать сделку, однако в их партиях и среди их электората настроены далеко не так "голубино", и поэтому ультраортодоксы не будут толкать Нетаниягу в ту или иную сторону. Однако они умеют отстаивать свои интересы, и, как заявляют в "Яадут а-Тора", "Нетаниягу придется привыкнуть к тому, что угрожать умеет не только Бен-Гвир".

Ультраортодоксы намерены продемонстрировать свою силу уже на будущей неделе, когда Кнессет должен проголосовать за поправки к бюджету 2024 года. В "Яадут а-Тора" заявили, что не примут участия в голосовании, если не будет решен вопрос с финансированием ультраортодоксальных школ. ШАС вряд ли захочет оставаться в стороне, и скорее всего присоединится к демаршу. В политических кругах убеждены, что этот конфликт будет разрешен, однако в конце этого месяца правительство начнет обсуждение бюджета на 2025 год, со всеми урезаниями, сокращениями и прочими тяготами. Ультраортодоксальные партии, претендующие на роль защитников интересов слабых слоев населения, готовятся к войне против этого бюджета. Как уже неоднократно говорилось, от перспектив утверждения бюджета зависят перспективы сохранения коалиции.

Ганц, Айзенкот и Саар против Нетаниягу

На этой неделе заметно снизились и без того невысокие шансы на создание правительства национального единства. Еще совсем недавно, в первую очередь в "Махане Мамлахти", были готовы взвесить возможность войти в коалицию в том случае, если Нетаниягу согласится назначить приемлемую для оппозиции дату выборов. Гибель шести заложников, а еще более дискуссия по поводу "Филадельфийского коридора", сделала эту возможность почти нерелевантной, особенно после того, как Бени Ганц и Гади Айзенкот выступили на совместной пресс-конференции и обвинили Нетаниягу в торпедировании сделки по политическим мотивам. В "Махане Мамлахти", правда, еще есть те, кто призывают к созданию правительства национального единства при определенных условиях. Однако Гади Айзенкот и Орит Фаркаш-Коэн категорически возражают против присоединения к правительству. На данный момент маловероятно, чтобы сложилась ситуация, которая потребует реального обсуждения.

В НДИ такого обсуждения не будет. Авигдор Либерман не раз говорил о том, что не видит себя присоединяющимся к коалиции Нетаниягу. А позиция "Еш Атид" до конца неясна, и глава этой партии Яир Лапид в интервью Newsru.co.il ее не прояснил. С одной стороны, Лапид готов предоставить коалиции сеть безопасности для утверждения сделки, "и не более того". С другой стороны, по словам Лапида, если будет сделка, то в течение получаса он сумеет прийти к соглашению с Нетаниягу, которое будет выгодно премьер-министру. В чем выгода Нетаниягу, если у него и без того есть большинство для утверждения сделки правительством, и Лапид не собирается присоединяться к коалиции на долгосрочной основе, осталось неясным. Пока Лапид продолжает придерживаться линии обострения оппозиционной риторики, причем не только в адрес премьер-министра, но и в адрес государственных чиновников, которые считаются теми, кто поддерживает главу правительства. Так в ходе встречи с представителями офиса государственного контролера, проводящими проверку вопросов, связанных с событиями 7 октября, Лапид позволил себе крайне резкие высказывания в адрес госконтролера. "Я не верю в чистоту намерений госконтролера и в честность этой проверки. Это спектакль на благо Нетаниягу", – заявил глава парламентской оппозиции.

Скандал Мандельблит-Навэ. Реформа возвращается?

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжил избегать высказываний по вопросу об отношениях с юридической системой страны. Ни продолжающийся конфликт между министром юстиции Яривом Левином и Верховным судом, ни публикация журналистом Амитом Сегалем материалов о том, как продвигалось назначение Авихая Мандельблита на должность юридического советника правительства, не смогли заставить Нетаниягу отказаться от "обета молчания", который он взял на себя по этой теме.

Ярив Левин, в свою очередь, резко прокомментировал материал и пояснил, что он является доказательством необходимости возобновить процесс реформирования юридической системы страны. Аналогичное заявление сделал министр финансов Бецалель Смотрич.

Одновременно продолжается борьба вокруг назначения главы Верховного суда. Несмотря на требования со стороны суда, Левин не созывает комиссию по назначению судей для того, чтобы завершить решение этого вопроса. Если ситуация не изменится, в ближайшие недели может быть издан обязательный к исполнению вердикт по этому вопросу.