Опрос "Mаарива": снова равенство между "Ликудом" и "Махане Мамлахти"

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, установился бы паритет между партиями "Ликуд" и "Махане Мамлахти", каждая из которых набирает по 21 мандату.

Партия НДИ с 15 мандатами снова обходит "Еш Атид", у которого 14 мандатов. "Оцма Йегудит", ШАС и "Демократим" набирают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6, РААМ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.

Если бы в выборах участвовала новая партия во главе с Нафтали Беннетом, она набрала бы 23 мандата, "Ликуд" – 19 мандатов, "Махане Мамлахти" – 14 мандатов, "Еш Атид" – 11 мандатов, НДИ, ШАС – по 9 мандатов, "Оцма Йегудит" – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, "Демократим" и ХАДАШ-ТААЛ – по 6 мандатов, "Ционут Датит" и РААМ – по 4 мандата.