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Израиль

Трое нелегалов задержаны на автобусной остановке в Рамат-Гане

время публикации: 06 сентября 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 11:31
Трое нелегалов задержаны на автобусной остановке в Рамат-Гане
Иллюстрация. Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полицейского участка Месубим задержали троих палестинских нелегалов на автобусной остановке на улице Мендес в Рамат-Гане.

Во время патруля полицейские заметили подозрительных людей, и провели проверку документов, в ходе которой выяснилось, что они являются жителями палестинских территорий, не имеющими разрешений на пребывание в Израиле.

Нелегалы были задержаны и доставлены в полицейский участок. В связи с ростом мотивации террористических организаций к совершению терактов в Израиле, по всей стране проводится патрулирование, наряды полиции усилены.

Израиль
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