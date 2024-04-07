В понедельник утром на севере Израиля пройдут учения ЦАХАЛа

Пресс-службы Армии обороны Израиля и полиции сообщают, что в понедельник, 8 апреля, на северном побережье Средиземного моря и в Западной Галилее пройдут военные учения.

В ходе учений будут слышны взрывы и будет наблюдаться повышенная интенсивность движения военного транспорта, самолетов ВВС. В учениях также примут участие катера ВМФ.

В сообщении подчеркивается, что учения проводятся в рамках повышения уровня готовности ЦАХАЛа к боевым действиях на различных направлениях, и они не связаны с какими-либо чрезвычайными происшествиями в области безопасности.