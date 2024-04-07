Допрошен водитель, совершивший наезд на демонстрантов в Тель-Авиве

Полиция сообщает, что минувшей ночью был допрошен житель Тель-Авива, 1971 года рождения, который накануне вечером, управляя автомобилем, сбил и травмировал нескольких участников демонстрации.

Задержанный подозревается в совершении действий, создавших угрозу для жизни людей на проезжей части.

Сам задержанный на допросе заявил, что не совершал преднамеренный наезд. По его версии, произошла неисправность в электромобиле. Он утверждает, что сделал все возможное, чтобы не наехать на протестующих.

Как сообщалось ранее, вечером 6 апреля на перекрестке улиц Шауль а-Мелех и Менахем Бегин автомобиль совершил наезд на участников демонстрации, после чего водитель попытался продолжить движение, но был задержан полицией. Одна из пострадавших, женщина в возрасте около 50 лет, получила травму средней степени тяжести, еще четыре человека пострадали легко.