В Бейт-Шемеше травмирована двухмесячная девочка, она в критическом состоянии
время публикации: 07 апреля 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 12:35
В Бейт-Шемеше в результате падения с высоты около 1 м тяжелую травму головы получила двухмесячная девочка.
Пострадавшую в критическом состоянии направили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Обстоятельства этого происшествия уточняются.
Полиция не сообщала каких-либо подробностей.