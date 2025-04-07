В Бейт-Шемеше травмирована двухмесячная девочка, она в критическом состоянии

В Бейт-Шемеше в результате падения с высоты около 1 м тяжелую травму головы получила двухмесячная девочка.

Пострадавшую в критическом состоянии направили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Полиция не сообщала каких-либо подробностей.