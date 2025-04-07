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Израиль

В Бейт-Шемеше травмирована двухмесячная девочка, она в критическом состоянии

Мада
время публикации: 07 апреля 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 12:35
В Бейт-Шемеше травмирована двухмесячная девочка, она в критическом состоянии
Nati Shohat/Flash90

В Бейт-Шемеше в результате падения с высоты около 1 м тяжелую травму головы получила двухмесячная девочка.

Пострадавшую в критическом состоянии направили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Полиция не сообщала каких-либо подробностей.

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