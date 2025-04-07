В Бней-Браке реанимирован трехмесячный младенец, врачи борются за его жизнь

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 09:53 поступило сообщение о младенце, обнаруженном без сознания у него дома на улице Иерушалаим в Бней-Браке.

Прибывшие на место происшествия медики застали малыша в возрасте трех месяцев без дыхания и без пульса, они немедленно приступили к реанимации.

Восстановив сердцебиение младенца, медики МАДА отвезли его в больницу "Шнайдер" в тяжелом состоянии.