В Бней-Браке реанимирован трехмесячный младенец, врачи борются за его жизнь
время публикации: 07 апреля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 10:28
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 09:53 поступило сообщение о младенце, обнаруженном без сознания у него дома на улице Иерушалаим в Бней-Браке.
Прибывшие на место происшествия медики застали малыша в возрасте трех месяцев без дыхания и без пульса, они немедленно приступили к реанимации.
Восстановив сердцебиение младенца, медики МАДА отвезли его в больницу "Шнайдер" в тяжелом состоянии.
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