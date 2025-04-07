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Израиль

Строительный рабочий получил тяжелые травмы, упав с большой высоты

время публикации: 07 апреля 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 11:47
Строительный рабочий получил тяжелые травмы, упав с большой высоты
Фото NEWSru.co.il

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о строительном рабочем, упавшем с высоты во время работы на шоссе 386 возле Эвен-Сапир.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет, неотложную помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.

По словам медиков, пострадавший получил крайне серьезные травмы конечностей.

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