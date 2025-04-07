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Израиль

ЦАХАЛ опроверг публикацию о переводе гумпомощи в Газу через ХАМАС

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
ХАМАС
время публикации: 07 апреля 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 12:35
ЦАХАЛ опроверг публикацию о переводе гумпомощи в Газу через ХАМАС
AP Photo/Jehad Alshrafi

Утром 7 апреля Ynet сообщил, что командование ЦАХАЛа предупредило военное руководство: в ближайшие недели необходимо возобновить поставки в сектор Газы гуманитарной помощи, в том числе топлива и медикаментов. Отказ от этого будет означать нарушение международного права.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ готовит пилотный проект раздачи продовольствия палестинцам без участия ХАМАСа. Скорее всего, это произойдет в Рафиахе. Гуманитарной помощи, доставленной в Газу на данный момент, сектору хватит еще на месяц. Отметим: из публикации следует, что гуманитарная помощь идет через ХАМАС.

Пресс-служба ЦАХАЛа выступила с комментарием, в котором говорится, что в вопросе гуманитарной помощи армия выполняет указания политического руководства. "Израиль не переводил и не будет переводить гуманитарную помощь через ХАМАС", – подчеркивается в заявлении.

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