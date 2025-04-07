ЦАХАЛ: 8 апреля в районе пляжа Бецет пройдут военные учения
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:06
Во вторник, 8 апреля, в районе пляжа Бецет, на севере Израиля, будут проходить армейские учения. Маневры начнутся рано утром и будут продолжаться несколько часов.
В ходе учений будет осуществляться запуск беспилотных летательных аппаратов.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: у граждан нет оснований для беспокойства. Нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с маневрами.
Военные подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, их проведение не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.
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