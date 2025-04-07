ЦАХАЛ: 8 апреля в районе пляжа Бецет пройдут военные учения

Во вторник, 8 апреля, в районе пляжа Бецет, на севере Израиля, будут проходить армейские учения. Маневры начнутся рано утром и будут продолжаться несколько часов.

В ходе учений будет осуществляться запуск беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: у граждан нет оснований для беспокойства. Нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с маневрами.

Военные подчеркивают, что речь идет о плановых учениях, их проведение не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.