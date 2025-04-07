Студенту университета "Аль-Кудс" предъявили обвинения в поддержке террора

В окружной суд в Иерусалиме подано обвинительное заключение против Мухаммада аль-Афифи, 22-летнего жителя Иерусалима, который был активистом студенческой ячейки террористической организации "Исламская стена" в университете "Аль-Кудс" в Абу-Дисе. Фактически, эта ячейка была подразделением ХАМАСа, отмечается в обвинении.

Прокуратура просит суд вынести постановление об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

Согласно обвинительному заключению, аль-Афифи руководил учебным комитетом и принимал участие в различных мероприятиях, включая организацию и участие в шествиях, распределение стипендий и распространение контента от имени организации "Исламская стена". В частности, в день объявления о смерти Яхьи Синуара, лидера ХАМАСа в секторе Газы, обвиняемый принимал участие в шествии, проходившем на территории университетского кампуса, и публично демонстрировал поддержку ХАМАСу.

Мухаммад аль-Афифи обвиняется в совершении преступлений, связанных с активным участием в террористической организации и связях с террористической организацией.